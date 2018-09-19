«مياه الشرب» تنفي أزمتها مع الكهرباء: «مينفعش كحكومة نقطع الخدمة عن بعض»

قال الدكتور ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك مشكلة في تحصيل المستحقات الخاصة بالمصالح الحكومية، نتيجة ضعف ميزانيتها.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بضرورة وجود معاملة خاصة بين المصالح الحكومية بشأن الخدمات المقدمة فيما بينها، نافيًا تبادل قطع الخدمات مع وزارة الكهرباء، كما تردد في الآونة الأخير.



وتابع: «مينفعش أنا كحكومة أقطع عنه أو هو يقطع عني، لكن أنا بعمل مقاصة بالنسبة للجهات اللي ليها مستحقات عندي، فبنقدر نخلص هذه المسألة»، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تدرس المديونيات بين شركة المياه ووزارة الكهرباء، وبصدد التوصل إلى حلول مرضية للطرفين.



وترددت بعض الأنباء مؤخرًا عن تبادل قطع خدمات المياه والكهرباء، بين كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي من جهة، ووزارة الكهرباء من جهة أخرى، بسبب تراكم المديونيات.