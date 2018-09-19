«عمان» تصدر موسوعة لـ«أشجار المانجو»

بعد أن خسرت سلطنة عمان، ما يقارب ربع مليون شجرة مانجو، من أصل نصف مليون شجرة، في السنوات الـ3 الأخيرة، أصدرت عمان موسوعة أشجار المانجو، بعد إجراء مشروع بحثي استغرق أكثر من 10 سنوات، تعاونت خلاله السلطنة مع أكثر من 60 دولة حول العالم، وبلغ مجموع العاملين فيها 350 شخصًا حول العالم، ما بين مؤلفين ومحررين ومراجعين وفنيين.

الموسوعة تضم 5 مجلدات، لكل ما يتعلق بفاكهة المانجو محليًا وعالميًا، وسبل حمايتها ودراسة احتياجاتها المناخية والزراعية، وتضمنت شرح للآليات المناسبة للحفاظ على الأصناف وحمايتها من الانقراض، وستوفير الموسوعة في المكتبات العالمية بـ4 لغات مختلفة (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والإسبانية)، بنسختين مطبوعة وإلكترونية، وذلك حسبما نقلته وسائل إعلام عمانية.

جدير بالذكر، أن 98 دولة في العالم تنتج محصول المانجو، بمعدل يقارب 34 مليون طن سنويًا، وبعمالة قدرت بمليون شخص في اليومن وبدخل 18 مليار دولار سنويًا للمزارع، فتنتج الهند 40% من إنتاج العام بما يقدر بـ14 مليون طن سنويًا، كما تنتج المكسيك 200 ألف طن، لتحتل 35% من إجمالي صادرات العالم من المانجو.