«تحيا مصر»: ندعم وزارة الصحة في القضاء على قوائم الانتظار وفيرس «سي»

قال شادي سالم نائب رئيس مشروعات صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يدعم وزارة الصحة في القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى القضاء على فيروس «سي»، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا وملف الصحة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الهدف الحقيقي من إنشاء الصندوق هو مساعدة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، موضحًا أن هناك أولوية لدعم المرأة المعيلة، وسكان المناطق العشوائية.

وأشار إلى تعاون صندوق تحيا مصر مع كافة الجهات والوزارات المعنية بدعم المنظومة الصحية لعلاج المواطنين، من خلال التدخل السريع، متابعًا: «صندوق تحيا مصر تم إنشائه بأموال الشعب ويتم صرفه أيضًا للشعب والأولوية للأكثر احتياجًا وقوائم الانتظار».

وطالب جميع المصريين بتقديم الدعم لصندوق تحيا مصر في هذه المرحلة من أجل الاستمرار في تقديم المساعدات وتوفير احتياجات المواطنين.