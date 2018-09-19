«حظه كده»، بتلك الجملة بدأ قاتل المسن بمنطقة الصف اعترافاته التفصيلية أمام نيابة الصف، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، شارحا كيفية وقوع جريمته، وسرقة المسن والفرار من منزله قبل أن تحل مباحث الجيزة لغز الجريمة وتقدمه للعدالة.

البداية كانت بتلقي مباحث الجيزة بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من الأهالي بمنطقة الصف، يفيد عثورهم على جثة مسن مقتولا داخل منزله، وبه جرح غائر بالرأس، ما يشير لمقتله وأن الوفاة ليست طبيعية.

وبتكثيف الإجراءات والتحريات اللازمة لمباحث الجيزة، تبين أن عاطلا وراء الواقعة، وأن الغرض من القتل سرقة المسن، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وأمام نيابة الصف قال م.أ، عاطل، إنه كان يمر بضائقة مالية ويحتاج للمال بأي طريقة وبعلمه بالمسن ومعرفته أنه يقطن بمفرده وأن لديه بعض الأموال التي تساعده في إزالة جزء من تلك الضائقة التي حلت به، فعزم على سرقته والحصول على المبالغ المالية منه دون وجود أي نية لإلحاق الأذى به.

وأضاف المتهم أمام النيابة أنه دخل بالفعل منزل المجني عليه وبدأ في البحث عن الأموال، إلا أن المجني عليه شاهده وحاول الاستغاثة بالجيران، فهجم المتهم عليه وكممة وقيده في محاولة منه لإسكاته، مع محاولة المجني عليه المستمرة في الخلاص من يد المتهم والاستغاثة بالجيران، ضربه على رأسه بقطعة حديدية حتى أفقده الوعي وفر هاربا تاركا المجني عليه يواجه موته المحتم بعد كثرة النزيف.

وأشار إلى أنه هرب خوفا من القبض عليه واختبأ بأماكن مختلفة، إلى أن تمكنت القوات الأمنية من القبض عليه وأحيل للنيابة العامة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.