«المرور» يواصل حملاته لمنع النقل الثقيل من صعود الدائري

واصلت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء علاء الديجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، حملاتها المرورية على الطريق الدائري لمنع سيارات النقل الثقيل من استقلال الطريق الدائري في الأوقات المحظورة ما بين 6 صباحا وحتى 12 من صباح اليوم التالي.

وقال مصدر أمني إن الحملات جاءت في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمتابعة تطبيق قرار حظر منع سير سيارات النقل على الطريق الدائري من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، عن طريق التواجد المروري الفعّال والجدي ومتابعة الخدمات المرورية.

وأضاف المصدر أن غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور تراقب الطريق الدائري بكاميرات المراقبة على مدار الـ24 ساعة لضبط المخالفين لقانون المرور ولقرار الحظر، فضلا عن الدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية.

فيما تفقد اللواء عصام شادي مدير الادارة العامة بالمرور، الأكمنة المرورية على الطريق الدائري وعلى الدائري الإقليمي للتأكد من تواجد الخدمات الجدي على الطرق.

وأمر مدير الإدارة العامة للمرور بشن وتكثيف الحملات المرورية مثل حملات الكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وحملات الرادار للحد من السرعات والدفع بسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال على الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور بشن الحملات المرورية للحد من الحوادث حفاظا على قائدي السيارات.