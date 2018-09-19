أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات استعدادًا للعام الدراسي، المقرر أن يبدأ أول الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى تعديل مواعيد 28 قطارًا.



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الثلاثاء، إن تحريك أسعار المواد البترولية، أثر في زيادة تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بمختلف أنواعها، لذلك إبقاء الهيئة على أسعار تذاكر القطارات، أزاد من إقبال المواطنين عليها.



وتابع أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن الأسرة المصرية، مع بداية العام الدراسي، لذلك تم تعديل مواعيد بعض القطارات، لتتناسب مع المواعيد الصباحية للمدارس والجامعات، معقبًا: «ما زالت السكة الحديد تتحمل العبء الأكبر لنقل الطلاب والموظفين على مستوى الجمهورية».



وأشار إلى أهم التعديلات التي أجريت في مواعيد بعض القطارات:



• تعديل مواعيد 4 قطارات صباحية بخط «الإسماعيلية-السويس».

• تعديل مواعيد 4 قطارات، وإضافة 2 آخرين صباحي بخط «المنصورة-المطرية».

• تعديل مواعيد قطارين صباحي بخط «الزقازيق-القاهرة».

• وإضافة قطر صباحي في خط «القاهرة-أسوان».

• إضافة قطر صباحي بخط «القاهرة-أسيوط».



