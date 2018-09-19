ضبط مندوب مبيعات بتهمة اختلاس 100 ألف جنيه من شركة في الإسكندرية

ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبص على أحد الأشخاص؛ لقيامه باختلاس 100 ألف جنيه من إحدى شركات التوزيع التي يعمل بها.

تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من «ع.م.م» محامِ، ضد «م.ا.س» 28 عاما، مندوب مبيعات بالشركة، ومقيم في دائرة قسم شرطة محرم بك، بدعوى قيامه باختلاس مبلغ 100 ألف جنيه، قيمة بضائع «سجائر»، بعد استلامها من الشركة لتوزيعها على عملائها، إلا أنه لم يقم بتوريد قيمتها للخزينة.

وكشفت تحريات المباحث صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه بصفته مندوب مبيعات بالشركة باستلام السجائر لتوزيعها على عملائه في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل، وقام بتحصيل قيمتها من العملاء واختلاسها لنفسه دون توريدها للشركة.

وعقب تقنين الإجراءات وضبطه تمت مواجهته، فأقر بارتكاب الواقعة، عقب تحرير محضر إداري قسم شرطة ثانِ الرمل، وكلفت إدارة البحث الجنائي، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.