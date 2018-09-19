النجم الساحلي يعلن حضور 18 ألف من مشجعيه مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

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أعلنت إدارة النجم الساحلي اليوم الاربعاء، عن حضور 18 ألف متفرج أمام مواطنه الترجي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت لجنة التنظيم بفريق النجم أن السلطات الأمنية وافقت على زيادة أعداد الجماهير من 15 ألفا إلى 18 ألفا، في مباراة الترجي يوم الجمعة المقبل.

ويخضع حضور الجماهير في الملاعب بتونس إلى قيود بسبب تكرر أعمال العنف والشغب في المدرجات.

وسيقتصر الحضور في الملعب الأولمبي بسوسة على جماهير النجم الساحلي، كما حدث في مباراة الذهاب بملعب رادس بالعاصمة التي شهدت حضور جماهير الفريق المضيف فقط لدواع أمنية.

وكان الترجي حسم مباراة الذهاب 2 / 1.