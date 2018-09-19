«الإسكان»: توصيل الصرف الصحي لـ60% من السكان خلال 4 سنوات

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن نسبة توصيل شبكات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بلغت حاليًا 21% من قرى مصر بنسبة سكان 34% بعد أن كانت النسبة 10% عام 2014 وبنسبة سكان 12%.



وأضاف في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف توصيل الصرف الصحي إلى 60% من سكان قرى مصر خلال 4 سنوات بتكلفة 200 مليار جنيه.



وأوضح أن نسبة توصيل مياه الشرب على مستوى الجمهورية تصل إلى 97%، بينما النسبة المتبقية تصلها المياه بشكل غير منتظم، لاسيما في المناطق الصحراوية، موضحًا أن هذه المجتمعات تكون البيوت فيها متباعدة ولا يمكن معها تشييد شبكات مياه حتى لا تهدر مبالغ كبيرة على مستفيدين قليلين، بينما يتم توفير المياه لهم عن طريق عربات تملأ خزاناتهم بشكل دوري.



وأشار إلى حدوث أزمات في المياه ببعض المناطق لوجود مخالفات بناء بكميات كبيرة ما يشكل ضغطًا على شبكة المياه والصرف الصحي لزيادة معدلات الاستهلاك عن النسب الطبيعية التي بنيت الشبكة على أساسها، مضيفًا أنه في منطقة الهرم وفيصل ظهرت مخالفات البناء بشكل كبير خلال فترة الانفلات الأمني، فتضاعفت عدد الوحدات عن المرخص به.



