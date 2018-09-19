يقيم المركز القومي للترجمة بالتعاون مع دار العين، حفلًا لتكريم اسم الراحل المترجم الكبير مصطفى فهمي، والذي توفي فى منتصف شهر أغسطس الماضي.



ويشارك في الندوة كل من الدكتور فتح الله الشيخ، الدكتور أحمد شوقي، والدكتورة فاطمة البودي، كما يدير الندوة مدير المركز القومي للترجمة الدكتور أنور مغيث، حيث تقام في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.



الجدير بالذكر أن المترجم الراحل الدكتور مصطفى فهمي، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة في عام 1954، كما حصل على الدكتوراه في الكيمياء الإكلينيكية بجامعة لندن عام 1969.



وأثرى المكتبة العربية بعدد كبير من الترجمات في مجال الثقافة العلمية، منها :«الكواراث الكونية وأثرها فى مسار الكون» و«الطب الإمبريالى والمجتمعات المحلية» و«علم الأحياء والأيدلوجيا والطبيعة البشرية» و«تاريخ موجز للزمان من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء» و«استنساخ الإنسان.. الحقائق والأوهام» و«البساطة العميقة».



كما حصل «فهمي» على جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة في دورتها السادسة عام 2015، والتي يمنحها المركز القومي للترجمة كل عام لأفضل عمل مترجم، ذلك عن ترجمته لكتاب «أعظم استعراض فوق الأرض»، فضلًا عن حصوله على العديد من الجوائز لترجمة الكتب العلمية، ومنها جائزة ترجمة أفضل كتاب في الثقافة العلمية بمعرض القاهرة للكتاب، إضافة إلى جائزة أفضل كتاب في الثقافة العلمية في معرض الكتاب بالكويت.