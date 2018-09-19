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اليوم.. وزير التنمية المحلية يتفقد مشروع «الهضبة الغربي» بأسيوط

شريف حربي:
نشر فى : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 11:47 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 11:47 ص

تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، منذ قليل، مشروع «الهضبة الغربي» بمدينة ناصر بأسيوط، بمرافقة محافظ أسيوط جمال نور الدين، وسكرتير عام المحافظة محمد عبدالجليل، ونائب المحافظ عمرو عبدالعال؛ للاطمئنان على سير العمل بالمشروع.

وتابع شعراوي نسبة الأعمال الجاري تنفيذها من خلال المهندس المكلف بالمشروع، حيث يربط طريق الهضبة بين الطريق الصحراوى الغربى، والطريق الصحراوى الشرقى بطول 22 كيلومتراً، ويهدف لربط مدينة ناصر «الهضبة الغربية» بالمحافظة، ليصل الطريق الصحراوي الغربي بالصحراوي الشرقى، لخلق منطقة عمرانية جديدة، على هضبة أسيوط، مما يسهل الانتقالات منها وإليها.


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