«زراعة الوادي الجديد»: رش النخيل للحماية من سوسة النخيل الحمراء

شدد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، على ضرورة الرش الوقائى للنخيل للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، والمعروفة بـ«الإيدز» وتمثل خطرًا عليه.

وقال إن أغلب المزارعين بالمحافظة انتهوا من جنى محصول البلح لهذا العام، حيث تم توزيع بيان على كافة الإدارت الزراعية والوحدات المحلية القروية لمناشدة المزارعين لإجراء رش وقائي لمزارعهم، للوقاية من هذه الحشرة المدمرة والتي تتسبب أضرارا كبيرة بالنخيل وتقضى عليه.

وأضاف المرسي، أن المديرية تواصل حملاتها المكثفة على المزارع لفحص أشجار النخيل وتوعية المزارعين من خلال فرق المكافحة الزراعية، كما يتم التنبيه علي المزارعين ضرورة التخلص من المخلفات الزراعية من الحقول بطريقة آمنة، وهناك محاضر فورية للممتنعين عن نقل المخلفات.

وأشار إلى أن الإدارات الزراعية تبذل قصارى جهودها لمقاومة سوسة النخيل الحمراء، كما أنها توفر أعمال الرش والمقاومة للمزارعين بالمجان وهناك خطوط ساخنة للإبلاغ عن الإصابات، بالإضافة إلى أن المديرية حظرت دخول فسائل نخيل من خارج المحافظة إلا بعد الكشف عليها والتأكد من عدم إصابتها، بالإضافة إلى منع نقل فسائل من المزارع التى ظهرت بها إصابات بالسوسة الحمراء.