ترامب يهاجم وزير العدل الأمريكى ويصفه بـ«الحاضر الغائب»

الرئيس الأمريكى يحذر من «ألاعيب الديمقراطيين» ضد مرشحه للمحكمة العليا المتهم بالتحرش

شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، هجوما شديدا على وزير العدل جيف سيشنز، ووصفه بأنه «الحاضر الغائب»، مشيرا إلى أن أدائه سيئ فى العديد من الجوانب.

وقال ترامب فى مقابلة مع تليفزيون «ذا هيل» الأمريكى: «أنا ليس لدى وزير عدل، إنه أمر مؤسف للغاية»، وأضاف ترامب أن غضبه من سيشنز لا يعود فقط لقرار الأخير عام 2017 بالنأى بنفسه عن الاشراف على التحقيق فى التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وتابع: «أنا غير سعيد بما يحدث على الحدود، أنا غير سعيد بشأن العديد من الأشياء، ليس فقط ذلك (قرار سيشنز)». ومضى قائلا: «أنا حزين جدا على سيشنز، حيث جاء إلىَّ وكان أول سيناتور يقدم الدعم لى (خلال الحملة الانتخابية)، وأراد أن يكون وزيرا للعدل».

وراوغ ترامب فى الإجابة عن حول عزمه إقالة سيشنز، قائلا: «سنرى ما يحدث، كثيرون طلبوا منى إقالته.. ما فعله بحقى غير عادل، لقد خاب ظنى فى سيشنز كثيرا».

إلى ذلك، دعا الرئيس الأمريكى، أمس، الناخبين إلى الانتباه إلى ما اسماه «ألاعيب الديمقراطيين»، وذلك وسط عاصفة أثارتها امرأة اتهمت بريت كافانو، مرشحة لعضوية المحكمة العليا، بالتحرش الجنسى ومحاولة اغتصابها فى ثمانينيات القرن الماضى.

وقال ترامب فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «المحكمة العليا هى أحد الأسباب التى اُنتخبت من أجلها، أتمنى أن يكون الناخبون الجمهوريون والآخرون ملتفتون ويدرسون ألاعيب الديمقراطيين»، فى إشارة لاقتراب موعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى 6 نوفمبر المقبل، التى قد تعرقل عملية تعيين كافانو حال تم تأجيل التصويت على ترشيحه لما بعد الانتخابات وأيضا فى حالة فوز الديمقراطيين بالأغلبية فى مجلس الشيوخ».

وفى وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البولندى، أمس : «لا أعتقد أنه على الـ(إف.بى.آى) الانخراط فى الأمر، لأنه لا يرغب فى ذلك».

إلى ذلك، وجهت كريستين مقدمة الاتهام ضد كافانو، رسالة عبر محامييها إلى السيناتور الجمهورى تشاك جراسلى، رئيس اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ، طلبت فيها بأن يجرى (إف.بى.آى) تحقيقا فى الوقائع التى أوردتها قبل أن تمثل أمام المجلس (الاثنين المقبل)، مضيفة أنها تتلقى تهديدات بالقتل منذ أن كشف اسمها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.