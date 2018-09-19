سوماديكا : لاعبو الشباب مطالبون بالمزيد من التركيز لتحقيق فوزهم الثالث

قال ماريوس سوماديكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، أن مباراة فريقه المقبلة أمام الفتح تتطلب المزيد من التركيز لأن الفريق مطالب بالفوز بها بعد أن حقق الفوز في اول مباراتين بالدوري.

ويلتقي الشباب مع الفتح غدا الخميس في الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأكد :"نسعى للفوز غدا، وأتمنى من اللاعبين التركيز في اللقاء، والتأكيد على أن الشباب فريق قوي".

وتابع :" أطالب اللاعبين بعد كل مباراة بغلق صفحتها، وفتح صفحة جديدة للمواجهة المقبلة".

وعن تألق اللاعب هتان باهبري، قال :"هتان أفضل لاعب في الدوري السعودي حالياً، ومستواه الفني يؤهله للعب في أي دوري أوروبي، وأنا سعيد بوجوده في صفوف فريق الشباب".

وأبدى سوماديكا سعادة أعضاء الفريق بعودة خالد البلطان لرئاسة النادي مرة أخرى، حيث قال :"سعادتنا كبيرة بعد عودة الرئيس خالد البلطان لرئاسة الشباب، لدي أصدقاء في السعودية يتحدثون كثيراً عن البلطان وأن وجوده في الرئاسة يعد إضافة كبيرة. وتوقعت بعد الإعلان عن تغيير الرئيس أن يهتز أداء الفريق ويتأثر اللاعبين، لكن حدث العكس".