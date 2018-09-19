قالت دار نشر أمريكية، إن أندرو مكابي النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي»، الذي حذر من أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقوض الأمن الأمريكي، ألف كتابا بشأن جهود المكتب لحماية الولايات المتحدة.

وأفادت دار «سان مارتنز برس» بإن كتاب «التهديد: كيف يحمي إف.بي.آي أمريكا في عصر الإرهاب وترامب»، يغطي عمل «مكابي» في المكتب على مدار 22 عاما، بما في ذلك دوره بالتحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، والتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ومن المقرر أن يطرح الكتاب في الأسواق في الرابع من ديسمبر المقبل، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال أندرو مكابي: «كتبت هذا الكتاب لأن هجمات الرئيس عليّ ترمز إلى نهجه التدميري ضد البلاد ككل»، مضيفا أنه «يقوض سلامة وأمن أمريكا، ويقوض ثقة الناس في مؤسسات (الدولة)».

وكان وزير العدل، جيف سيشنز قد أقال «مكابي» في مارس الماضي، بعدما اكتشفت لجنة داخلية بالوزارة أنه سرب معلومات لصحفيين، وضلل محققين بشأن تصرفاته.

من جانبه، ينفي «مكابي» الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إنه ضحية انتقام من إدارة ترامب.

ويأتي كتاب أندرو مكابي، بعد نشر كتاب «الخوف: ترامب في البيت الأبيض» للصحفي الاستقصائي الشهير بوب وودورد الذي تجاوزت مبيعاته مليون نسخة، بعد أسبوع واحد من نشره.

ومن المقرر أيضا أن تنشر الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز كتابا عن علاقتها بـ«ترامب» بعنوان «الكشف الكامل» في 2 أكتوبر المقبل.