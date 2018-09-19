«صحة النواب»: ما قالته الوزيرة عن أعداد مرضى الفشل الكلوي غير صحيح

قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر، يقارب المليون مواطن، على عكس الأرقام التي عرضتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماعها مع لجنة الصحة بمجلس النواب، متابعًا: «هذا الكلام غير صحيح تمامًا، لأن فيه مرضى بيغسلوا في التأمين الصحي، وفي مرضى بيغسلوا في أماكن خاصة، وجمعيات خيرية وشؤون اجتماعية».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه مريض فشل كلوي، ويعاني إلى حد كبير أثناء الغسيل الكلوي، في مستشفيات التأمين الصحي، معقبًا: «مريض الفشل الكلوي يحتاج من يحنو عليه».



وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التدخل الشخصي، من أجل حل مشكلة مرضى الفشل الكلوي في مصر، مضيفًا: «لو عرف إننا قرابة المليون هيأمر بحل المشكلة فورًا، لأنها منتشرة بصورة كبيرة جدًا».



وأشار إلى وجود خلل في عملية الغسيل الكلوي للمرضى، نتيجة عدم صيانة الأجهزة المستخدمة في الغسيل، موضحًا كذلك أن مريض الفشل الكلوي من المفترض أن يحصل على بعض الأدوية بعد الجلسة، لكنها لا تصرف في مصر.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة قد أعلنت، في اجتماعها، أمس الثلاثاء، مع لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أعداد مرضى الفشل الكلوي في مصر، لا يتجاوز 50269 مريضًا.



