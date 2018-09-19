حبس 3 أشخاص ذبحوا سائق «توك توك» بالهرم

تعدى على والدة أحدهم بالسب .. فلقنوه درسا حتى الموت



قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد خالد، وبإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سائق توك توك مستخدمين أسلحة بيضاء لتعدي المجني عليه بالسب على والدة أحدهم.

وتبين من تحقيقات النيابة واعترافات المتهمين التفصيلية، أن مشاجرة نشبت بين سيدة و إبراهيم. أ، 22 عاما، سائق توك توك، لخلافات على الأجرة سب الأول الأخيرة خلالها فتوجهت للمنزل، واشتكت سائق التوك توك لنجلها والذي ثار غضبه فور علمه بالواقعة.

وأضافت التحقيقات أن عبدالرحمن 17 عاما، استعان بكل من أحمد.ع 18 عاما، وهاشم.م 21 عاما، أصدقائه وتوجهوا إلى مكان تواجد سائق التوك توك لتلقينه درسا على سبه والدة الأول.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اعتدوا على المجني عليه بالضرب وأمسكوا به فيما انهال عليه المتهم الأول بالتعدي بسلاح أبيض وأحدث به جرح بالرقبة تسبب في وفاته قبل نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وفر الثلاث متهمين هاربين، إلى أن ألقت القوات الأمنية القبض عليهم، وأحيلوا للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.