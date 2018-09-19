قال المحامي طاهر الخولي، إن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة اليوم الأربعاء لنظر الطلب المقدم من دفاع علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني، برد هيئة محكمة قضية "التلاعب في البورصة"، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم وآخرين على ذمة القضية.

وأضاف "الخولي"، دفاع المتهمين أيمن فتحي وأحمد فتحي في تصريح لـ"الشروق"، أن طلب رد هيئة المحكمة جاء بعد رفض محكمة جنايات القاهرة طلب التظلم المقدم من دفاع علاء وجمال والملواني، على قرار حبسهما على ذمة القضية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، في 15 سبتمبر الجاري، حبس نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال، وآخرين على ذمة القضية، لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطني، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، والتأجيل لجلسة 20 أكتوبر المقبل، وإرسال تقرير الخبراء للجنة المختصة لاستكماله.