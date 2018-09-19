«الصحة»: الأنسولين متوفر بمعظم صيدليات الدولة بكميات وفيرة

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلية بوزارة الصحة، إن الأنسولين متوافر حاليًا في أغلب صيدليات الجمهورية بكميات وفيرة تكفي الحاجة وفقًا للمعدلات الطبيعية.



وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن الوضع سيعود لطبيعيته مرة أخرى بحلول شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى وجود مخزون من أغلب الأصناف يكفي لمدة 3 أشهر، فضلًا عن تنفيذ خطط استيرادية إضافية في شهر أكتوبر المقبل لتوفير كافة الأصناف بأرصدة إضافية.



وأوضحت أن وحدة متابعة النواقص بالإدارة رصدت الأزمة أواخر شهر يوليو الماضي، بانخفاض المخزون بشركات التوزيع وأخطاء في عمليات التوزيع، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك من 380 ألف فيال شهريًا إلى 580 ألفًا في شهر يوليو بعد انتشار أخبار بوجود أزمة، ما أدى إلى تفاقمها.



وأكدت أنه لا توجد أي أزمة بتوافر الأنسولين بالصيدليات حاليًا، موضحة أن المنتج المحلي يكفي 65% من الاستهلاك، فضلًا عن مضاعفة الإنتاج لتغطية الاحتياجات.