«الأمور المستعجلة» تؤيد حكم رفع الحجز عن أموال الزمالك ببنك مصر

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض استئناف مستشار رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية، على حكم رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك المالية بـ«بنك مصر»، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

واختصم الاستئناف، الذي حمل رقم 257 لسنة 2018، كلا من رئيس بنك مصر، ورئيس النادي مرتضى منصور.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، وسكرتارية أحمد سالم، المنعقدة بمحكمة عابدين، قضت برفع الحجز على أموال نادي الزمالك.

وذكر «منصور»، في دعواه، أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامي العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.

كان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، أصدر قرارا رقم 171 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة في بلاغات تتهم إدارة النادي الحالية بالفساد المالي.