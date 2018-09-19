مخمورون يدهسون عدة أشخاص قرب مسجد في «لندن»

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تضاربت الأنباء حول عدد المصابين بحادث دهس «قد يكون متعمدا»، وقع قرب مسجد شمال غربي لندن، وأفادت الأنباء بأن ركاب السيارة كانوا مخمورين، بل وتحت تأثير المخدرات لدى صدم المارّة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، نقلا عن الشرطة البريطانية، إن الحادث وقع مساء الثلاثاء وأسفر عن إصابة شخصين.

وأشارت إلى أن شرطة لندن، تفضل عدم وضع استنتاجات متسرعة لأسباب الحادث.

من جانبها أكدت صحيفة «ذا صن» إصابة ثلاثة أشخاص وذكرت أن السائق والركاب كانوا «يصرخون بعبارات معادية للإسلام».

ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن ركاب السيارة كانوا مخمورين وربما تعاطوا المخدرات، وتورطوا قبيل الحادث في شجار مع أشخاص خارج المركز الإسلامي المذكور.