الإعدام لقهوجي والمؤبد لعامل قتلا «سائقًا» في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار عادل أبو المال، بالإعدام شنقا للمتهم محمد عبدالسميع «قهوجي»، والسجن 20 سنة لصفية فاروق، ربة منزل، وبالسجن المؤبد ضد أيمن عامر 18 سنة «عامل سيارات»، لاتهامهم بقتل سائق تاكسى خنقا «بسلسلة حديدية» وسرقة سيارته وأمواله بمنطقة كفر الجبل بالهرم.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى عن حسن حمدى 22 سنة «حداد» توفى أثناء حبسه.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، أنهم فى غضون يومى 7 و8 سبتمبر 2015 قتلوا خفاجى على محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك سلسلة حديدية، وتوجهوا لمكان تواجده، واقتادوه بداخل السيارة موضوع التهمة الثانية، وقاموا بخنقه حتى فاضت روحه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بالاتفاق بينهم على استدراج المجنى عليه، وسرقة سيارته ومبلغ مالي، فقامت المتهمة الأولى باستدراجه إلى مسكن المتهم الثاني، وفور حضوره فوجئ بتواجد باقى المتهمين الذين بادروا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقه هاتفه المحمول وأمواله وتركوه بالشقة، ثم عادوا فى اليوم التالى وقاموا بقتله بهدف إخفاء جريمتهم، فأعدوا سلسة حديدية واصطحبوه بالسيارة وقاموا بإلقاء جثته بمجرى المياه.

وتضمنت اعترافات المتهمة قيامها بالاتفاق مع باقى المتهمين على استدراج أحد سائقى التاكسى لسرقته، بينما قاموا المتهمين بإحضار سلسلة حديدية الخاصة «بكلب» أحدهم وقيام بلفها على رقبة الضحية، وقيام كل منهم بجذبها حتى فارق الحياة.