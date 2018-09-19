أزياء النجوم تزين حفل جوائز إيمي 2018

نجمة مسلسل "إنسكيور"، إيسا راي، مرشحة لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فئة الكوميدي



نجمة مسلسل "غيلمور غيرلز" الممثلة أليكسيس بليدل

سكارليت جوهانسن مع شريكها كولين جوست



الممثلة في الدراما التلفزيونية "جينيس بيكاسو" بوبي ديليفين رشحت لنيل جائزتين

الممثل في الدراما التلفزيونية "هاندميدس تيل" جوزيف فينيس المرشح لنيل جائزة أفضل ممثل مساعد

النجمة كرستين بيل التي شاركت في مسلسل "ذي غود بليس" ومسلسل "تيد دانسون".

الممثلة سارة بولسون رشحت لجائزة أفضل ممثلة

الممثلة أليسون جاني التي حصلت على جائزة أوسكار مطلع العام الجاري، رُشحت لنيل جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن فئة الكوميديا

الممثلان اليافعان نوا شناب وغيتن ماتاراتزو في مسلسل "سترنجر ثينغز" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي ترشح لثلاثة جوائز

طاقم العمل في البرنامج التلفزيوني الشهير "كوير آي"

الممثلة تيفاني هاديش ظهرت ترتدي فستانا ملونا بألوان مستوحاة من العلم الإريتيري

نجم مسلسل "ذيس إز أس" الممثل ستيرلينغ كاي براون، رُشح لنيل جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن فئة المسلسلات الدرامية

الممثلة ساندرا أو رُشحت لنيل جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "كيلينغ إيف"

فازت الممثلة البريطانية كلير فوي بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن أدائها في مسلسل "ذا كراون"

الممثلة في المسلسل التلفزيوني "أي إتش إس: كلت" أدينا بورتر رشحت لجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

الممثل ومقدم البرامج البريطاني جيمس كوردن رشح لنيل جائزة أفضل مقدم برامج في برنامج حواري ترفيهي

