دينا الشربيني تظهر بـ «مليكة 2» في رمضان المقبل

استقرت دينا الشربيني، على تقديم الجزء الثاني من مسلسل "مليكة 2" في رمضان 2019، وذلك بعد نجاح الجزء الأول منه والذي عرض في رمضان الماضي.

ويشهد الجزء الثاني، العديد من التغيرات، حيث تجرى الآن العديد من الاتصالات مع صناع الجزء الأول الكاتب محمد سليمان عبدالملك، والمؤلف أحمد طاهر ياسين، للوقوف على الشكل الأساسي للجزء الثاني.

الجزء الأول من مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربينى، رامز أمير، مصطفى فهمى، عمر السعيد، أحمد العوضي، ندى بسيوي، صفاء الطوخي، دانا حمدان، إيمان الزيدي، آية سماحة، لمياء كرم، ياسر علي ماهر، وقصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.