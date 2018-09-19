حذر الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، من تعاطي الحقن التي تحتوي على المادة الفعالة «سيفترياكسون»، مشيرًا إلى تواجدها فيما يزيد على 18 صنف دوائي بالسوق.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الثلاثاء، أنه سبق له التحذير من تعاطيها بداية الشهر الجاري، بعدما أصيب بعض الأطفال بحساسية مفاجأة ومضاعفات أدت إلى وفاة بعضهم.



وأوضح أن تلك الحقنة يتم إعطائها للمرضى في مصر منذ 25 عامًا، لم ينتج عنها أي مضاعفات، لكن في آخر 6 شهور، ظهرت ما بين 40 إلى 50 حالة حساسية مفاجأة، و3 وفيات من الأطفال؛ الأولى كانت الطفلة إيريني مينا، من المطرية، والثانية الطفلة ريماس طارق، من مركز كفر الدوار بالبحيرة، والثالث الطفل يوسف تامر من القليوبية.



وتابع أن هذا النوع من الحقن يعطي نتيجة سلبية في اختبار الحساسية، لكن لابد من إجراء اختبار الحساسية في كل مرة يقبل فيها المريض على تعاطي الحقنة، مضيفًا أنه ناشد الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة برئاسة الدكتور رشا زيادة، بسحب عينات لفحص المتغيرات الجديدة لهذه المادة الفعالة، لكنها اكتفت باتهامه أنه يحاول إثارة بلبلة في المجتمع.



