حبس مزارع بالمنيا ضبط بحوزته قطع أثرية نادرة

قررت النيابة العامة بمركز ابو قرقاص بالمنيا، تحت اشراف المستشار احمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب، حبس مزارع بقرية بني عبيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت معلومات للعميد محمد عبد الظاهر، مأمور قسم السياحة والآثار بالمنيا، عن أن أحد اصحاب المخابز الأثرياء، يدعي، «حسن، ف-ع»، يخزن كميات من الآثار في فيلته الفارهة في أطراف إحدى القرى النائية، وعلى الفور تم عرض المعلومات على مدير الادارة العامة لشرطة السياحة محمد الغول، الذى كلف اللواء ناجح زكى رئيس مباحث الاثار بالمتابعة والتحقق، وعقب تحريات دقيقة ومراقبة قادها العقيد نادر حمدى والمقدم عماد شاكر وبالتتسيق مع المقدم هشام العسقلانى رئيس مباحث ابوقرقاص، تم التوصل لصحة المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة بمداهمة الفيلا والقبض على صاحبها، وبالفعل تمكن رجال السياحة والآثار بالمنيا فى مأمورية مشتركة مع مباحث ابو قرقاص من القبض على المتهم وبحوزته 41 تمثالاً أثرياً نادراً، و890 عملة معدنية وبمواجهته، بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة الاثار بقصد الاتجار.