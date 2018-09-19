5 أرقام في ليلة سقوط السيتي أمام ليون بدوري الأبطال

خسر مانشستر سيتي الإنجليزي مباراته الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإتحاد معقل السيتزنز "تابع التفاصيل"
وشهدت المباراة 5 أرقام قياسية :
1- ليون أصبح أول فريق فرنسي يحقق فوز على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
2- مانشستر سيتي أصبح أول فريق إنجليزي يخسر في 4 مباريات متتالية بدوري الأبطال بعد خسارته أمام بازل وليفربول ذهابًا وإيابًا وليون في مباراة الليلة.
3- مانشستر سيتي تأخر في الشوط الأول بفارق هدفين للمرة الأولى منذ عام 2015.
4- ليون لم يحقق إنتصارات على فريق إنجليزي بدوري الأبطال قبل مباراة السيتي سوى إنتصار وحيد في 8 مباريات، حيث حقق فوز أمام مانشستر يونايتد في موسم 2007-2008 في اللقاء الذي أنتهى 2- 1.
5- نبيل فقير صانع ألعاب ليون سجل أول هدف في تاريخه بدوري الأبطال حيث شارك في 6 مباريات من قبل بالمسابقة لم يحرز خلالها أي هدف.