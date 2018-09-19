مرور مفاجئ للنيابة العامة على السجون والليمانات

قام عدد من أعضاء النيابة العامة بالمرور المفاجئ على عدد من السجون والليمانات للتفتيش على مرافقها والإطلاع على كافة الدفاتر الخاصة بأعمال التنفيذ العقابي تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية.



وتقابل أعضاء النيابة مع النزلاء بغرف إعاشتهم للوقوف على أحوالهم المعيشية والصحية والاستماع لهم وفحص طلباتهم، وكذا الإطلاع على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم.



وفى سياق متصل، قام عدد من أعضاء النيابة العامة بالمرور على السجون المركزية، وعدد من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديريتي أمن الجيزة والقليوبية، حيث تفقدوا جميع العنابر بالسجون المركزية وحجوزات الأقسام والمراكز للتأكد من تنفيذ لائحة السجون المركزية وتناسب سعتها الاستيعابية مع أعداد المحبوسين بها وسلامة كافة المرافق ونظافتها وكفاية الإنارة بالعنابر، وكذا الإطلاع على دفاتر السجون والمراكز.