لم تكن بداية البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس الإيطالي أوروبيًا هي الأفضل، بل حملت معها أسوأ اللحظات لأفضل لاعب في العالم، بتلقيه أول بطاقة حمراء بقميص السيدة العجوز.

فقد تم طرد الدون البرتغالي في الدقيقة الـ30 من الشوط الأول في المباراة التي جمعت يوفنتوس وفالنسيا الإسباني في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا "تابع التفاصيل"، ليشاهد الجميع دموع رونالدو وهو يغادر ملعب الميستايا "تابع التفاصيل"

وبهذا الطرد أمام الخفافيش أصبح في رصيد رونالدو 11 بطاقة حمراء، (7) تلقاهم بشكل مباشر، (4) بتلقيه الإنذار الأصفر ثم البطاقة الحمراء.

وفي هذا التقرير نستعرض تاريخ البطاقات الحمراء في مسيرة النجم البرتغالي.

1- في موسم 2003- 2004 من الدوري الإنجليزي، تلقى رونالدو أول بطاقة حمراء في مسيرته الكروية عندما كان لاعبًا لمانشستر يونايتد، أمام أستون فيلا في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-0.

وتعرض رونالدو للبطاقة الصفراء بداعي التمثيل، ثم عاد وتلقى البطاقة الحمراء بتدخله العنيف على لاعب أستون فيلا.

2- وفي موسم 2005-2006، تلقى النجم البرتغالي الطرد المباشر، في المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي في ديربي المدينة، والتي انتهت بخسارة الشياطين بنتيجة 3-1.

3- النجم البرتغالي أعاد الكرة في نفس الموسم بعد طرده مع اليونايتد أيضا أمام بورنموث

4- وفي موسم 2007-2008، تعرض رونالدو للطرد الغير مباشر مع مانشستر يونايتد، للمرة الثانية في تاريخه أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين بنتيجة 1-0.

وتعرض رونالدو للبطاقة الصفراء بعد ضربه للاعب السيتي، ثم تعرض للطرد بعد لمسة اليد الشهيرة داخل منطقة الجزاء.

5- تلقى رونالدو البطاقة الأولى له مع ريال مدريد والخامسة في مسيرته الكروية في موسم 2008-2009، عندما تم طرده أمام ألميريا، وفاز المرينجي بالمباراة بنتيجة 4-2.

6- وفي نفس الموسم تلقى رونالدو البطاقة الحمراء أمام مالاجا في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 2-0، سجلهما النجم البرتغالي.

7- وفي موسم 2012-2013، طرد الدون في ليلة قاسية على جماهير الملكس، حيث خسر ريال مدريد أول ديربي له أمام أتليتكو مدريد منذ 14 عام، والتي انتهت بفوز الروخو بلانكوس 2-1.

8- وفي موسم 2013-2014، تعرض رونالدو للطرد الثالث له مع ريال مدريد، أمام اتليتك بلباو، حيث تم إيقافة لـ3 مباريات على خلفية طره في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل 1-1.

9- رونالدو تعرض للطرد مرة أخرى في موسم 2015، عندما تلقى البطاقة الحمراء بعد ضربه بشكل عنيف لاعب قرطبه، في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-.

10- الطرد العاشر للدون كان في مباراة مثيرة للغاية أمام برشلونة، حيث لعب فقط 24 دقيقة عندما دخل بديلًا في الشوط الثاني، واستطاع تسجيل هدف، ومن ثم تلقى البطاقة الصفراء لخلعه للقميص، ثم تم طرده لدفعه لحكم المباراة.