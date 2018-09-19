ضبط 55 قضية تموينة خلال 24 ساعة بالجيزة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تموين الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لأمن القطاع، حملات استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأسفرت الحملة عن ضبط 55 قضية عبارة عن: 14 قضية عدم حمل شهادة صحية، 8 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات، 12 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 10 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، 11 قضايا غلق، 3 قضايا عدم وجود سجل تفتيش، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.