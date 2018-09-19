الأمم المتحدة: 303 ملايين طفل في العالم لا يذهبون لمدارس

ذكرت الأمم المتحدة أن ما مجموعه 303 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم لا يذهبون لمدارس، ويعيش أكثر من ثلث هؤلاء في مناطق صراعات أو دول تضررت من الكوارث الطبيعية.



ويعني ذلك أن 104 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 17 عاما يعيشون في البلدان التي تضربها الحروب أو الكوارث لا يحصلون على تعليم، وفقا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الأربعاء.



وقال التقرير إن الدول العشر الأكثر تضررا هي كلها في أفريقيا، والوضع هو الأسوأ في النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا.



وقالت هينريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: الأطفال الذين يعيشون في دول تضربها الصراعات أو الكوارث هم ضحايا على المدنيين الطويل والقصير.



وأضافت فور: "فيما يتعلق بالمدى القصير، فقد تضررت مدارسهم أو دمرت أو احتلتها القوات العسكرية أو حتى تعرضت للهجوم عمدا."



وتابعت: "أما على المدى البعيد، فإنهم والبلدان التي يعيشون فيها - سيظلون يواجهون دورات مستديمة من الفقر".



ويدعو التقرير إلى مزيد من الاستثمار في التعليم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.



وتقول اليونيسف إن أقل من 4% من طلبات التمويل الإنساني العالمي مخصصة للتعليم.