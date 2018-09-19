واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها الحادة خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات بيع مكثفة وعشوائية من المستثمرين خاصة صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية، تأثرًا بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما شهدت التعاملات عمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأجانب والعرب، في محاولة لاقتناص فرص الهبوط الحاد للأسهم.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26.6 مليار جنيه ليبلغ مستوى 788.3 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.25% ليبلغ مستوى 14177.96 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.07% ليبلغ مستوى 698.68 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 3.25% ليبلغ مستوى 1779.8 نقطة.