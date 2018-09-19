ننشر تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من الحكومة البريطانية وباكستان وتايلاند

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة البريطانية وباكستان وتايلاند.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية تعلن عن فتح باب التقدم لمنح برنامج «Chevening» لعام 2019-2020؛ للحصول على الماجستير لمدة عام واحد.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم هو 6 نوفمبر القادم، وللتعرف على شروط التقدم والتفاصيل يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الآتي: «www.chevening.org».

ومن ناحية أخرى، أضاف التقرير أن لجنة التعليم العالي الباكستانية أعلنت عن تقديم عدد من المنح الدراسية بالجامعات الباكستانية للعام الدراسي 2018-2019، وذلك في مجالات الطب وطب الأسنان، مشيراً إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 13 أكتوبر المقبل، ولمعرفة شروط التقدم والاطلاع على التفاصيل الخاصة بالمنح يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني التالي: «www.hec.gov.pk».

كما أشار التقرير إلى أن معهد «Chulabhorn Graduate Institute» بتايلاند أعلن عن تقديم عدد من المنح الدراسية للحصول على درجة الماجستير في تخصصات العلوم والتكنولوجيا، مضيفاً أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 30 نوفمبر القادم، ويتحمل الجانب التايلاندي تكاليف السفر «ذهاب وعودة»، وكذلك نفقات الدراسة والإقامة ومصروف شهري والتأمين الصحي، وللمزيد من المعلومات والشروط الواجب توافرها في المتقدمين يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للمعهد التايلاندي الآتي: «https://www.cgi.ac.th/admission/cgi_scholarship».

يذكر أن الإدارة العامة للبعثات بالوزارة لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.