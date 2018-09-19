«شعبة السيارات»: 170 ألف جنيه سعر السيارة الشعبية في مصر

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الحد الأدنى لسعر السيارة الشعبية في مصر، يصل إلى حوالي 170 ألف جنيه، مضيفًا أن سعر هذه السيارة في السابق كان حوالي 80 ألف جنيه.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الثلاثاء، أن أسعار السيارات الكهربائية، أو التي تضم الكهرباء والبنزين في وقت واحد، تعتبر مرتفعة السعر للغاية، مناشدًا الدولة بتسهيل الطرق أمام المستهلك من أجل اقتناء السيارات الكهربائية.



وتابع: «دولة زي النرويج، شايلة حاجات كتير، زي كل الضرائب اللي على العربية، وبتدي إعفاءات، وبتقدم تسهيلات»، مؤكدَا على ضرورة تقديم المزيد من التشجيع للمستهلك حتى يقتني السيارة الكهربائية.



وأردف أن نسبة استخدام السيارات الكهربائية في العالم لا تتجاوز حوالي 25%، وأعداد السيارات الكهربائية في مصر، تعد قليلة للغاية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ قرارات إيجابية بشأن التحول نحو السيارات المحافظة على البيئة.