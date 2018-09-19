كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن سر عدم ارتباطها وزواجها حتى الآن، قائلة إنها لم يحالفها الحظ في الحب أوالارتباط طوال السنوات الماضية.

وأضافت في لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنها لم تترك المجال لأحد في بداية مشورها الفني ليعرض عليها فكرة الارتباط، متابعة: «لو كان في حد حبني بجد كنت هديلة فرصة، وللأسف لم أصادف حب حقيقي يذكر».

وأوضحت أن الارتباط والزواج رزق من الله، ويحدث في الوقت الذي يحدده، متابعة أنها كانت مهتمة طوال الوقت بوالدتها وبعملها في الوسط الفني الذي سخرت له كل جهودها دون الالتفات لفكرة الحب أو الزواج.

وتابعت: «والدتي ليست سبب رئيسي في عدم ارتباطي، وعاشت لي أم وأب وكل احدة ست لازم تعيش لنفسها أم وأب، وضيعت ناس كتير كانت كويسة معتقدة أن الحياة هتفضل مستمرة والناس الكويسة مش هتتمشي بس الدنيا بتتغير».