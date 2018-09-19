أرقام قياسية من فوز يوفنتوس على فالنسيا بدوري الأبطال

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نجح يوفنتوس الإيطالي في تحقيق الفوز على فالنسيا الإسباني بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول عقب تدخله على لاعب فالنسيا. "طالع التفاصيل"

ويعتبر هذا الطرد هو الأول لرونالدو في مسيرته بدوري أبطال أوروبا حيث شارك في 154 مباراة بالبطولة، كما أنه الطرد الحادي عشر له في مسيرته الرياضية بشكل عام.

ولأول مرة في تاريخ السيدة العجوز بدوري الأبطال يحقق الفوز خارج ملعبه عن طريق هدفين من ركلة جزاء.

وكان اليوفي قد حقق الفوز على فالنسيا بهدفين نظيفين والتي أقُيمت على ملعب الميستايا. "طالع التفاصيل"