تجديد حبس عامل مزق جسد آخر بـ 28 طعنة بالصف لخلافات ثأرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الصف تجديد حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل وتمزيق جسد آخر في المنطقة بسبب خلافات الثأر القديمة بين العائلتين.

وأمرت نيابة الصف بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافاته التفصيلية بقتل آخر بسبب خلافات ثأرية بين عائلتيهما سابقة.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن مباحث الصف تلقت بلاغاً بالعثور على جثة شاباً، بعد حوالي 28 طعنة بجسده وذبح قطعي بالرقبة، وبانتقال القوات الامنية تبين أن الجثة لـ«محمد.ع»، ينتمي لعائلة «العسيرات».

وأضافت التحقيقات أن التحريات توصلت إلى أن وراء الواقعة «رجب» عامل ينتمي لعائلة «القطاوي»؛ بسبب خلافات ثأرية بين العائلتين، وسلم المتهم نفسه لقسم الشرطة واعترف تفصيلاً بالجريمة، وأن السبب وراءها هو تورط المجني عليه في قتل وإصابة أحد أفراد عائلته، وأرشد عن سلاح الجريمة فأصدرت النيابة قرارها المتقدم في حقه.