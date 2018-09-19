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فيديو.. شريف عامر مهنئا عمرو أديب: «mbc» هي «أهلي» الإعلام المصري

شريف عامر
شريف عامر
أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 3:14 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 3:14 ص
هنأ الإعلامي شريف عامر، الإعلامي عمرو أديب، على انضمامه لشبكة قنوات «mbc»، وتقديمه برنامج «الحكاية»، عبر قناة «mbc مصر»، التي يقدم هو من خلالها برنامجه «يحدث في مصر».

وقال خلال تقديمه برنامجه اليوم الثلاثاء، في أول ظهور عقب انضمام «أديب»، للقناة وإزاحة برنامجه من الأيام الثلاثة الأولى في الأسبوع، إنه يقول دائمًا إن مؤسسة «mbc»، هي بمكانة برشلونة وريال مدريد على مستوى الإعلام.

وتابع مخاطبًا «أديب»، المعروف بانتمائه الزملكاوي: «أرجوك متزعلش يعني، احتمال كمان تبقى النادي الأهلي، على مستوى الإعلام». 

يذكر أن عمرو أديب، بدأ في تقديم برنامجه «الحكاية»، السبت الماضي، وهو من المقرر أن يظهر في أيام السبت والأحد والاثنين، بينما يظهر شريف عامر ببرنامجه «يحدث في مصر»، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكلاهما في العاشرة مساءً.


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