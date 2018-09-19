لوفرين ومودريتش يواجهان عقوبة السجن لـ6 سنوات

يواجه الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزين عقوبة السجن لمدة ست سنوات، على خلفية اتهامه بالإدلاء بشهادة زور أثناء محاكمة زدرافكو ماميتش رئيس نادي دينامو زغرب السابق.

وفي شهر يونيو تم الحكم على ماميتش بالسجن لمدة 6 سنوات، على خلفية اختلاسه لمبلغ 15 مليون يوريو من أموال النادي منذ عام 2008، من خلال صفقات انتقال اللاعبين الكروات إلى أندية أجنبية بخلاف عدم دفع الضرائب.

لكن قبل يوم واحد من إصدار الحكم بشكل رسمي، هرب رئيس النادي إلى البوسنة والهرسيك، مؤكدًا أنه لن يعود إلى كرواتيا.

لوفرين كان واحدًا من اللاعبين الذي اختلس ماميتش أموال انتقاله لصفوف ليون الفرنسي بالحصول على 50% من قيمة الصفقة.

وأثناء استجواب المدفع الكرواتي أكد أن بند حصول رئيس النادي على 50% من قيمة الصفقة قد تم وضعه قبل الانتقال، لكن المدعي العام في كرواتيا أكد أنه تم وضعه والتوقيع عليه بعد انتقال اللاعب.

ويعد لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، أيضًا من اللاعبين الذين يواجهون عقوبة السجن، على خلفية الإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن انتقاله من دينامو زغرب إلى توتنهام الإنجليزي عام 2008.

وفي حالة إثبات المدعي العام في كرواتيا الشهادة الكاذبة لكلا اللاعبين، فسيواجهان عقوبة السجن تترواح مدتها من 6 أشهر إلى 6 سنوات.