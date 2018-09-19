قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تقاعس بعض شركات الأسمدة عن الوفاء بحصتها من الإنتاج والمقدرة بـ55% لصالح الوزارة، قد يتسبب في زيادة أسعار المحاصيل، لتوجه المزارعين لشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن العديد من الشركات الخاصة لا تلتزم بتوفير حصة وزارة الزراعة من إنتاجها، مطالبًا المستثمرين بتوفير الاحتياجات المحلية قبل التوجه للتصدير؛ حماية للزراعة التي تمثل عصب الاقتصاد القومي، وحماية للفلاح، برغم أهمية التصدير لتوفير العملة الصعبة.



وأوضح أن عدم وفاء الشركات بحصة وزارة الزراعة، يؤدي إلى أزمات في توفير الأسمدة بالسوق خاصة ببعض محافظات الصعيد، مضيفًا أن الفلاح يلجأ لشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج لديه وبالتالي ارتفاع أسعار المحاصيل بشكل عام.



وذكر أن الوزارة بصدد عمل خريطة سمادية جديدة وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة الآزوتية في مختلف المحافظات نظرًا لحدوث متغيرات في احتياجات التربة والمحاصيل المختلفة.



