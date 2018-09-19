ليون يسقط مانشستر سيتي بثنائية في عقر داره بدوري الأبطال

حقق أولمبيك ليون الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب 2 / 1 على مضيفه مانشستر سيتي الانجليزي في أولى جولات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت تعادل هوفنهايم الألماني 2 / 2 مع مضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني.

وبذلك، تصدر ليون ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه هوفنهايم وشاختار، فيما قبع سيتي في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفاجأ ليون حامل لقب الدوري الانجليزي بتسجيله هدفين في الشوط الأول حملا توقيع ماكسويل كورنيه ونبيل فقير في الدقيقتين 26 و43.

وفي الشوط الثاني، أحرز بيرناردو سيلفا هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 67، فيما عجز فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة.

واقتنص شاختار دونتسيك تعادلا مثيرا 2 / 2 من ضيفه هوفنهايم الألماني في وقت سابق اليوم بالمجموعة ذاتها، ليحرمه من انتصار تاريخي في مستهل مباريات الفريقين بالبطولة.

وتسببت قلة خبرة لاعبي الفريق الألماني، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية، في حرمانه من تحقيق الفوز في ظهوره الأول بأمجد الكؤوس الأوروبية، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة، أمام منافسه الأوكراني، الذي بلغ دور الستة عشر في النسخة الماضية للبطولة.

وكتب فلوريان جريليتش اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الفريق الألماني، بعدما أحرز أول هدف لهوفنهايم في مسيرته بدوري الأبطال، عقب تسجيله هدفا مبكرا للضيوف في الدقيقة السادسة.

وتعادل شاختار عبر لاعبه إيسمايلي في الدقيقة 27، لكن فرحة أصحاب الأرض بالتعادل لم تدم طويلا، بعدما أعاد هافارد نوردفيت التقدم لهوفنهايم مجددا، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني 2 / 1.

وشهد الشوط الثاني محاولات مكثفة لشاختار من أجل إدراك التعادل، لينجح في تحقيق مبتغاه، بعدما أحرز مايكون باربيران الهدف الثاني للفريق الأوكراني في الدقيقة 81.

حاول شاختار خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لكن بسالة أوليفر بومان حارس مرمى هوفنهايم وخط الدفاع الألماني حالت دون ذلك.