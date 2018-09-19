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حسن حسن يتوج بفضية بطولة العالم للمصارعة

الشروق
نشر فى : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 12:03 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 12:03 ص

توج حسن حسن أحمد لاعب المنتخب الوطني للمصارعة ، بالميدالية الفضية ببطولة العالم للشباب للمصارعة الرومانية، والمقامة حاليًا في سلوفاكيا، خلال الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر الجاري.

وخسر حسن، أمام إيربول باكروف بطل قيرجيزستان، في المباراة النهائية بنتيجة 4-1، ليتوج بالميدالية الفضية.

وكان حسن قد تأهل إلى نهائي بطولة العالم ، ضمن منافسات وزن 63 كجم، بعد عدة مواجهات قوية، حيث تغلب علي بطل آسيا، وبطلي جورجيا والمجر أصحاب برونزية بطولة أوروبا الأخيرة، بالإضافة إلى فوزه على بطل الهند في مباراة نصف النهائي.

وتعد هذه الميدالية الثانية للاعب، على التوالي في بطولة العالم للشباب بعد برونزية نسخة 2017.

وكان حسن خاض معسكر مغلق ، قبل البطولة بالمجر من أجل الاستعداد بشكل جيد للمنافسات، وذلك رفقة حسام مصطفي حامد المدرب الخاص باللاعب.


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