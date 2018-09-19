علق النائب أيمن عبد الله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مسألة انتشار النمل الأبيض بمصر، قائلًا إن هناك وزارات معنية بمتابعة هذه المشكلة، مثل البيئة، والزراعة، متمثلة في مركز البحوث الزراعية، وإدارة مكافحة الآفات، وكان ينبغي أن يتم التخطيط للأمر بصورة أفضل مما هي عليه.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الثلاثاء، أنه رغم ذلك فإن الدولة لم تتحرك لمواجهة النمل الأبيض، سوى بعد أن وقعت الكارثة، مستطردًا: «الدولة شغالة في بنية تحتية، والأجهزة المعنية نائمة، ومش شغالة بالفعالية المطلوبة منها».



وذكر أن الناس يشتكون من تآكل بيوتهم وملابسهم، نتيجة الانتشار الكبير لحشرة النمل الأبيض، مستنكرًا عدم قيام بعض الأجهزة التنفيذيين في وزارتي البيئة أو الزراعة بالدور الواجب عليهم، تجاه هذا الأمر.



وتابع: «إحنا عامين وزارة بيئة ليه؟ ممكن جهاز شؤون البيئة يبقى تبع وزارة التنمية المحلية، إحنا عندنا وزارة كاملة، ومراكز بحوث المفروض تتوقع المشكلة»، مشيرًا إلى تردد أخبار بشأن عدم فاعلية الأدوية المستخدمة في مكافحة الآفة.



