«الإمداد والتموين»: جاري إنشاء مستشفى الأمراض النفسية بالهايكستب

أعرب اللواء أركان حرب صلاح الدين حلمي عبد القادر، رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، عن سعادته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مستشفى المنوفية العسكري، مؤكدًا أنها ستكون بمثابة إضافة جديدة لمنظومة التأمين الطبي لخدمة العسكريين والمدنيين من أبناء محافظة المنوفية.

وهنأ في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية، صباح الأربعاء، «السيسي» بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقرب الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، التي أعادت للأمة احترامها وكرامتها، على حد تعبيره.

وأضاف أن: «هيئة الإمداد والتموين تعمل على التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الأداء؛ للوصول إلى أعلى معايير الجودة في المنظومة الطبية»، مشيرًا إلى صدور تعليمات مستمرة من الرئيس بمشاركة القوات المسلحة في المشروعات التنموية؛ لتقديم الخدمات التي ترتقي بمستوى معيشة المواطن المصري.

وأوضح أنه: «بجانب مستشفى المنوفية العسكري التي سيتم افتتاحها اليوم، جاري إنشاء مستشفى الزقازيق العسكري، ودمنهور العسكري أيضًا، ومستشفى الأمراض النفسية بالهايكستب، وتطوير مستشفى غمرة العسكري»، منوهًا إلى أن جميع هذه المستشفيات ستكون جاهزة لاستقبال المدنيين.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، عددًا من المشروعات التنموية الجديدة، من بينها المستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.