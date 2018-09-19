قراء «الشروق» يختارون «صلاح» أفضل لاعب في العالم

اختار قراء موقع «الشروق»، اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، كأفضل لاعب في العالم، متفوقًا على منافسيه الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفينتوس الإيطالي، على الترتيب.

وفي استطلاع «الشروق»، حول الأجدر بلقب أفضل لاعب في العالم، الذي أعلن الاتحاد الدولي «فيفا»، ترشح الثلاثي لنيل جائزته، اختار 61.9% من قراء «الشروق»، محمد صلاح، بينما اختار 21.9% لوكا مودريتش وأخيرًا 16.2% صوتوا لكريستيانو رونالدو.

وكان الفيفا، قد أعلن بداية سبتمبر الجاري، القائمة القصيرة للمرشحين النهائيين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم، وضمت الثلاثي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

ومن المقرر أن يقيم الفيفا حفله لتسليم جوائزه والتي من بينها «The Best»، المرشح لها محمد صلاح، يوم الاثنين المقبل في مدينة لندن الإنجليزية.