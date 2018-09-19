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محافظ البحيرة يرصد شكاوى المواطنين خلال جولة مفاجئة بمدينة دمنهور

كتبت - غادة الدسونسي: 
نشر فى : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 6:09 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 6:09 ص
قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة دمنهور لرصد شكاوى واحتياجات المواطنين، ومتابعة أعمال تطوير المدينة.

وخلال جولته التفقدية، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين، مؤكدًا أنه سيستمر في جولاته الميدانية المفاجئة داخل مدن ومراكز المحافظة للتعرف بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المحافظ إن جولاته الميدانية المفاجئة هدفها رصد شكاوى واحتياجات المواطنين على الطبيعة دون وسيط، وكشف جميع المشاكل ومدى تعامل المسؤولين معها ومحاسبة المتباطئ على إهماله في عمله.

كما تفقد محافظ البحيرة مستشفى دمنهور العام، والتقى مع بعض المرضى وذويهم، ووجه بتوفير سرير عناية مركزة لمريض بالمخ والأعصاب وتحمل نفقات العلاج، كما وجه بصرف معاش وإعانة عاجلة لـ3 سيدات من التضامن الاجتماعي.

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