نشاط مكثف لياسمين فؤاد في مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بنيروبي

شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في أعمال الشق الوزاري بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة السابع بالعاصمة الكينية نيروبي.

ومن جهة أخرى بدأت فعاليات الجلسة السابعة الخاصة الأحد الماضي، بالشق الخاص بالخبراء والتي ترأست فيه مصر الثلاث مجموعات حول التنوع البيولوجي، التغيرات المناخية والحلول المبتكرة لمجابهة التحديات البيئية، حيث خلصت نتائج مجموعات العمل الثلاث لشق الخبراء عن مقترح إعلان سياسي ومجموعات قرارت، ستعرض مساء اليوم على الشق الوزاري للتصديق عليها.

وأكدت وزيرة البيئة، اليوم، خلال لقاء ممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة النيباد وسكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، والوزراء الأفارقة على حرص مصر بالمشاركة الوزارية لوزراء البيئة الأفارقة في يوم 13 نوفمبر العام الجاري، وأهمية الإعلان السياسي الخاص بالتنوع البيولوجي لهذه الجلسة لضمان دمج الشواغل الإفريقية وتتضمن على سبيل المثال استعادة النظام الأيكولوجية، الصيد والإتجار غير المشروع في الحياة البرية.

وأكدت "فؤاد" على رغبة مصر في التعاون مع كل الدول الإفريقية والمنظمات الإفريقية لمشاركة الجميع في وضع خطة عمل طموحة لصون الموارد الطبيعية بالقارة الإفريقية.

وتعقد "فؤاد" مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش الجلسة الخاصة مع ممثلي المنظمات الدولية والسكرتارية التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الإفريقية ووزراء البيئة الأفارقة، لترتيب موقف موحد والتحدث بصوت واحد في الاجتماع القادم لمؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ مع التأكيد على أهمية حشد مصادر التمويل لتنفيذ خطة العمل الطموحة.