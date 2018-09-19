تحرير محاضر ضد شباب بتهمة تجميل المدينة بزفتى

محافظ الغربية يعد بالتدخل لحل المشكلة وإزالة المعوقات



قدمت أمانة حزب تحيا مصر في الغربية، اليوم الأربعاء، بمذكرة لمحافظ الغربية تطالب فيها بالتحقيق العاجل مع مسئولي مديرية الري، الذين منعوا مجموعة من الشباب من زراعة نخل وحرروا محاضرا ضدهم.

وقالت رحاب الجزار مسئولة التنظيم بالحزب على مستوى الجمهورية، إن الحزب تلقى عدة شكاوى من الشباب بتعرضهم لحملة إزالة للنخل، الذين قاموا بزراعته لتجميل طريق زفتى وإن شباب زفتى وقتها بدأوا في مبادرة زراعة 50 نخلة مثمرة تنفيذا لبرنامج ودعوة رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأوضحت أنه من المقرر زراعة 1000 نخلة على نفقتهم الخاصة، إلا أنهم فوجئوا بمسئولي ري زفتى يحرر محاضر للشباب بدعوى عدم الحصول على موافقة من الزراعة، رغم حصول الشباب على خطاب رسمي من إحدى الجمعيات الخيرية لتنمية المجتمع.

وأوضح الكيميائي محمد شهاب أمين حزب تحيا مصر بالغربية، إلى أن الشباب المساهمين في زراعة النخل استجابة لمبادرة الرئيس السيسي، فوجئوا بمطالبتهم للحضور للتحقيق معهم في المحاضر المحررة ضدهم؛ بتهمة التعدي على أملاك الري، وأنهم أصبحوا متهمين بتجميل مدينتهم في تهمة لن تحدث في مصر من قبل.

من ناحيته استجاب اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، لمطالب الشباب ووعد بدراسة المشكلة وحلها في أقرب وقت، مشيرا إلى أن سياسة الدولة هي تشجيع الشباب لبناء دولتهم وتنمية الانتماء والولاء لديهم، ولن يتسبب أحد في إعاقة سياسة وخطة الدولة وأنه سيعمل جاهدا على إزالة أية معوقات إدارية أمام الشباب لتحقيق هذا الهدف.