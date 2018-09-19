الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عقد قمة مع الجامعة العربية بخصوص الهجرة

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الأربعاء، أنه سيقترح على زعماء دول الاتحاد الأوروبي عقد قمة طارئة في فبراير المقبل مع قادة دول الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لتعزيز التعاون بين الجانبين في موضوع الهجرة.

وتأتي هذه التصريحات لتوسك قبل قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في مدينة سالزبورج النمساوية، وسيبحث الزعماء الأوروبيون في قمتهم غدا الخميس مواضيع الأمن الداخلي، وتحسين حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والخروج الوشيك لبريطانيا من التكتل.

في الوقت نفسه، دعا توسك دول الاتحاد الأوروبي إلى الكف عن تبادل الاتهامات في موضوع الهجرة والعودة إلى تعاون بناء.

ويجري زعماء دول الاتحاد الأوروبي مساء اليوم مجددا مشاورات حول كيفية توزيع وإيواء المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، وكان الزعماء الأوروبيون قرروا في آخر قمة لهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، دراسة إمكانية إقامة مراكز تجميع في دول بشمال افريقيا، غير أنه لم يتحقق أي تقدم ملموس في هذا الصدد بعد، وقد ازداد الحديث مؤخرا في بروكسل عن اختيار مصر لإقامة مثل هذا المركز، كما أن توسك أشاد بسياسة الهجرة التي تنتهجها القاهرة.

وأكد توسك أن عدد المهاجرين غير المنتظمين الذين تم تسجيلهم منذ 2015 انخفض بشكل ملحوظ، وقال " على الرغم من اللغة الخطابية العدائية فإن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح".

وأضاف توسك أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في تقسيم الاتحاد الأوروبي إلى هؤلاء الراغبين في حل مشكلة الهجرة غير المشروعة ،وهؤلاء الراغبين في الاستفادة سياسيا من هذا الوضع.