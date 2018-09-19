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بكى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بشدة عقب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة أمام فالنسيا الإسباني ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وخرج رونالدو متأثرًا بعد طرده من المباراة إثر تدخله على لاعب الخفافيش مما أدى إلى تلقيه بطاقة حمراء مباشرة بعد مشاورات بين الحكم الأول و الحكم الخامس. ( طالع التفاصيل )

وكان كريستيانو رونالدو قد بكى عقب خروجه مصابًا خلال مباراة البرتغال أمام فرنسا في المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية « يورو 2016».

الجدير بالذكر أن رونالدو تلقى أول بطاقة حمراء خلال مشواره بدوري الأبطال على مدار تاريخه.